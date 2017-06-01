لاجئ سوري ابتلع "تحويشة العمر".. هذا ما حدث له بعدها

كتبت- ميرا ماهر:

اضطر الأطباء في هولندا إلى إجراء عملية جراحية للاجئ سوري من أجل استخراج "تحويشة العمر" من بطنه، بعد أن شعر بآلام حادة في بطنه وأصيب بالغثيان.

وبحسب موقع "العربية نت"، لجأ اللاجئ السوري، الذي يبلغ من العمر 32 عاماً، إلى المستشفى بعد الآلام الحادة التي أصيب بها، ليكتشف الأطباء أنه كان يحتفظ بـ "تحويشة العمر"، والتي تبلغ 1807 دولارات، في أكياس من النايلون في بطنه بعد ابتلاعها، ثم قرر الهروب من سوريا إلى أوروبا.

ولحسن حظ الشاب السوري فإن الآلام بدأت تلاحقه بعد أن وصل إلى بر الأمان في أوروبا، مما اضطر الأطباء لإجراء عملية جراحية له لاستئصال الأموال المخزنة في بطنه.

وأضاف الموقع، أنه تم استخراج الأموال بالكامل من بطن المريض، كما أنه في حالة جيدة، حيث أن تغليف الأموال بشكل جيد وقوي ساعد على أن لا يصاب بأي أذى.