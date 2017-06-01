إزالة مليونين و84 ألف متر تعديات على أملاك الدولة بالمنوفية

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المنوفية - مروة فاضل:

أعلن الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، اليوم الخميس، في بيان صادر عنه، أن إجمالي عدد حالات إزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة وكافة الجهات المعنية بلغت 979 على مساحة 496 فدانًا بإجمالي مليونين و84 ألف و298 متر مربع منذ انطلاق حملة الإزالات.

وأشار إلى أن نسبة تنفيذ الإزالات بلغت ما يقرب من 88 %، مؤكدًا أنه سيتم وضع خطة ممنهجة للاستغلال الأمثل لهذه الأراضي بالشكل الذي يساهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة ودراسة طلبات تقنين الأوضاع المقدمة من المواطنين، مع إتخاذ الاجراءات الأمنية والقانونية اللازمة لعدم عودة تلك التعديات تحت أي ظرف والتعامل مع المخالفين بكل حزم وفقا للوائح والقانونين المنظمة.

