بوتين: روسيا تلتزم الحيادية مع الانتخابات الألمانية

سان بطرسبرج - (د ب أ):

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن بلاده تلتزم الحيادية تجاه الانتخابات البرلمانية في ألمانيا مضيفًا: "لا نفضل أحدا على أحد".

وأكد بوتين أن بلاده ستتعاون مع أي حكومة ألمانية قادمة وأضاف: "نعرِف بعضنا بعضا أنا وأنجيلا منذ وقت طويل" مشيرا بذلك للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

أضاف بوتين: "ولكني لا أعرف السيد شولتس" مشيرا لرئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ومرشح الحزب لمنافسة ميركل على منصب المستشار، مارتن شولتس.

ورأى بوتين أنه من المهم أن يحرص الجانبان على التعاون البناء فيما بينهما وقال إن عشرات الآلاف "إن لم يكن مئات الآلاف" من الوظائف تعتمد على العلاقات الاقتصادية بين روسيا وألمانيا وإن التوريد الموثوق به للمواد الخام يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني.

واستقبل بوتين في مستهل المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرج المديرين التنفيذيين لكبرى وكالات الأنباء ومن بينهم المدير التنفيذي لوكالة الأنباء الألمانية، بيتر كروبش.

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