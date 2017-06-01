أخبار عاجلة

الجيش الفلبيني: الأوضاع داخل منتجع "ريزولت مانيلا " تحت السيطرة -
فيديو| وزير الأوقاف: الإبلاغ عن الإرهابيين واجبا شرعيا ووطنيا -
خبير: نمو ثروات رجال الأعمال أعلى من معدل اقتصاد الدولة -
مؤسس المخابرات القطرية: الأسرة الحاكمة مجموعة من «اللصوص والمجرمين» -
مستشار ترامب يترك منصبه بعد الانسحاب من "اتفاقية باريس" للتغيرات المناخية -
فيديو| الإبراشي: «برج الأزاريطة المائل» معجزة.. العالم كله بيتكلم عنها -
شاهد.. لحظة قبض الشرطة الأمريكية على «تايجر وودز» -
مساء الأنوار - لقاء مع سعد سمير من احتفالية الأهلي باللقب 39 للدوري -
مساء الأنوار - علي ماهر : أجاي الصفقة الأفضل للأهلي هذا الموسم -
مدرب الوداد: هدفنا الفوز على الأهلي في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بوتين: روسيا تلتزم الحيادية مع الانتخابات الألمانية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بوتين: روسيا تلتزم الحيادية مع الانتخابات الألمانية

01:25 م الخميس 01 يونيو 2017

بوتين: روسيا تلتزم الحيادية مع الانتخابات الألمانية

سان بطرسبرج - (د ب أ):
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن بلاده تلتزم الحيادية تجاه الانتخابات البرلمانية في ألمانيا مضيفًا: "لا نفضل أحدا على أحد".

وأكد بوتين أن بلاده ستتعاون مع أي حكومة ألمانية قادمة وأضاف: "نعرِف بعضنا بعضا أنا وأنجيلا منذ وقت طويل" مشيرا بذلك للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

أضاف بوتين: "ولكني لا أعرف السيد شولتس" مشيرا لرئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ومرشح الحزب لمنافسة ميركل على منصب المستشار، مارتن شولتس.

ورأى بوتين أنه من المهم أن يحرص الجانبان على التعاون البناء فيما بينهما وقال إن عشرات الآلاف "إن لم يكن مئات الآلاف" من الوظائف تعتمد على العلاقات الاقتصادية بين روسيا وألمانيا وإن التوريد الموثوق به للمواد الخام يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني.

واستقبل بوتين في مستهل المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرج المديرين التنفيذيين لكبرى وكالات الأنباء ومن بينهم المدير التنفيذي لوكالة الأنباء الألمانية، بيتر كروبش.

 

مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • كلينتون تندد بتواطؤ بين روسيا وأمريكيين خلف هزيمتها الانتخابية

    كلينتون تندد بتواطؤ بين روسيا وأمريكيين خلف هزيمتها الانتخابية

    أخبار
  • استدعاء مسؤولين سابقين في إدارة ترامب للتحقيق بشأن روسيا

    استدعاء مسؤولين سابقين في إدارة للتحقيق بشأن روسيا

    أخبار
  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    10 تصريحات × 24 ساعة

    أخبار
  • أمريكا تدعو روسيا لإلزام الأسد بوقف قصف المدنيين

    أمريكا تدعو روسيا لإلزام الأسد بوقف قصف المدنيين

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • إخلاء عقار مائل من السكان بالازاريطه شرق الإسكندرية

    إخلاء عقار مائل من السكان بالازاريطه شرق الإسكندريةأخبار

  • بعد الاعلان عن سعر الدولار الجمركي.. هل تتأثر أسعار السيارات؟

    بعد الاعلان عن الجمركي.. هل تتأثر السيارات؟سيارات

  • استشهاد 3 ضباط ومجند وتدمير سيارتين لإرهابيين في الواحات البحرية

    استشهاد 3 ضباط ومجند وتدمير سيارتين لإرهابيين في الواحات البحريةأخبار

  • السيسي يصدر قرارًا جمهورياً بالموافقة على قرض بـ 500 مليون دولار

    يصدر قرارًا جمهورياً بالموافقة على قرض بـ 500 مليون دولارأخبار

  • "الأعلى للإعلام": حذرنا القنوات.. ونحقق في شكاوى ضد "الحرباية وأرض جو"أخبار

  • مكرم يتقدم ببلاغ ضد إبراهيم عيسى يتهمه بنشر 6 مقالات

    مكرم يتقدم ببلاغ ضد إبراهيم عيسى يتهمه بنشر 6 مقالات "تثير الفتنة"أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مستشار ترامب يترك منصبه بعد الانسحاب من "اتفاقية باريس" للتغيرات المناخية

مستشار ترامب يترك منصبه بعد الانسحاب من "اتفاقية باريس" للتغيرات المناخية

أسعار العملات اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 في بنك مصر

سعر الدولار اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 بالبنوك والسوق السوداء

الأمم المتحدة: خروج ترامب من اتفاقية المناخ "خيبة أمل كبيرة"

الأمم المتحدة: خروج ترامب من اتفاقية المناخ "خيبة أمل كبيرة"