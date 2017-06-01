البرلمان الياباني يوافق على وثيقة تتيح للإمبراطور أكيهيتو بالتنازل عن العرش

طوكيو - (د ب أ):

وافق أعضاء لجنة في مجلس النواب الياباني (دايت)، اليوم الخميس، على وثيقة تتيح للإمبراطور أكيهيتو التنازل عن العرش، ما يمهد لطرحها أمام المجلس الأدنى في البرلمان غدا الجمعة حسب هيئة الإذاعة اليابانية .

وكان الإمبراطور 83 عاما قد أعرب العام الماضي عن قلقه من أن يعرقل تقدمه في السن القيام بمهامه.

وذكرت صحيفة "جابان تايمز" أنه نظرا لتأييد جميع الأحزاب الكبيرة للوثيقة، فيمن المرجح أن يوافق مجلس النواب عليها غدا ويتم عرضها على الفور على مجلس الشيوخ، حيث يتوقع أن تصبح قانونا خلال أيام قليلة.

ويسمح قانون القصر الملكي الصادر عام 1947 بوراثة ولي العهد للعرش الأقحواني فقط حال وفاة الإمبراطور، وفي حالة تنازل الإمبراطور أكيهيتو، فسوف يكون الأول الذي يقوم بهذه الخطوة في اليابان منذ نحو 200 عام.

وكانت الحكومة قد أعدت الوثيقة وقدمتها بعد موافقة جميع الأحزاب الرئيسية على أنه لابد من السماح للإمبراطور بالتنازل عن العرش حسب رغبته .

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن الوثيقة تقول إن الشعب الياباني يتفهم ويتعاطف مع ما يبدو أنه رغبة الإمبراطور .

ووفقا للوثيقة فإن التنازل لابد أن يحدث خلال الأعوام الثلاثة التالية لسن القانون، كما أنها سارية للإمبراطور الحالي فقط.

ودعا أعضاء في اللجنة من حزب معارضة صغير إلى أن خيار التنازل لابد أن يكون ممتدا لكل إمبراطور وليس لأكيهيتو فقط، وانسحبوا من التصويت.

كما تبنت اللجنة قرارا يحث الحكومة على التفكير في تعديلات تسمح للأميرات من العائلة الإمبراطورية بوراثة العرش. ولكن القرار ليس ملزما، ويدعو فقط الحكومة إلى البدء "سريعا" في دراسة مثل هذه التعديلات، دون تحديد مهلة لذلك .

وهناك سبع أميرات غير متزوجات في العائلة الإمبراطورية اليابانية، من بينهن الأميرة ماكو أكبر أحفاد الإمبراطور والتي من المنتظر إعلان خطبتها الرسمية على زميل جامعي سابق لها.

وبموجب النظام الحالي، لابد أن تتنازل الأميرات عن وضعهن الإمبراطوري عند زواجهن من رجال من العامة.

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