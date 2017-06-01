محافظ الأقصر يعتمد 20 مليون جنيه لرصف طرق المدينة

الأقصر – محمد محروس:

أعلن العميد أحمد طارق رئيس مدينة الأقصر، اليوم الخميس، عن اعتماد المحافظ محمد بدر لمبلغ 20 مليون جنيه خارج الخطة الإستثمارية للعام المالى 2017،2016 وذلك لرصف طرق المدينة بعد ان جرى استكمال مشروع الغاز فيها.

وأهاب رئيس مجلس مدينة الأقصر المواطنين، اليوم الخميس، في بيان صادر عنه، بسرعة التعاقد مع شركة الغاز لعمل الوصلات الفرعية وتوصيلها للمنازل قبل البدء في الرصف قائلا :" وإلا سنضطر اَسفين لتحميل المواطنين تكاليف إعادة الرصف بعرض الشارع فى حالة تخلف تعاقد المواطنين مع شركة الغاز وتركيب الوصلات للمنازل بعد إنتهاء الرصف".

وأشار رئيس مدينة الأقصر إلي أن الشوارع التي سيتم البدء برصفها هي :" التليفزيون الرئيسى وتفرعاته من الناحية اليمنى وشارع أحمد عرابى وعزبة أبو زينة وهلال السباعى والصابونى وحجاج ومنطقة مساكن المأذون وتفرعات صلاح سالم، من مزلقان القراريش حتى كوبرى المطار وتفرعات شارع خالد بن الوليد والطريق الدائرى من كوبرى المطار حتى شارع البعثة الفرنسية".