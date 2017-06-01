بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد محطة مياه الشرب "كومباكت" الجديدة

الأقصر – محمد محروس:

تفقد محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الخميس، محطة مياه الشرب "كومباكت" لتغذية قريتي الحبيل والبغدادي بمركز البياضية، والتي جرى بدء التشغيل التجريبي لها تمهيدا لافتتاحها بكامل طاقتها خلال الأيام المقبلة.

واستمع محافظ الأقصر إلى شرح تفصيلي من مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، عن عملية التشغيل التجريبي للمحطة التي تعمل بنصف طاقتها وذلك تمهيدا لإفتتاحها بكامل طاقتها.

وطالب محافظ الأقصر، خلال تفقده للمحطة، بحل مشكلة ضعف توصيل التيار الكهربائي إليها، مؤكدًا أهمية عملها بكامل طاقتها للقضاء على مشكلة ضعف المياه بمناطق البغدادي والحبيل والنجوع التابعة لهما.

يذكر أن محطة مياه الشرب "كومباكت" لتغذية قريتي الحبيل والبغدادي تحتوي على عدد 2 محطة مياه مدمجة لمياه الشرب، وخزان أرضي بسعة 600 متر، شامل عنبر تشغيل الطلمبات المرشحة، بطاقة إنتاجية 10000 م3/يوم.