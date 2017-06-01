اكتشف خيانة زوجته له فقرر عشيقها قتله

القليوبية - أسامه علاء الدين:

كشفت قوات مباحث القليوبية، اليوم الخميس، غموض العثور على جثة سائق، عثر عليه مقتولا، بطريق الرشاح بقرية الزهويين دائرة مركز شبين القناطر.

وتبين أن وراء الواقعة عامل، استدرجه بالإشتراك مع 3 من زملاءه، للتخلص منه بعد أن اكتشف المجنى عليه، وجود علاقة غير شرعية بين المتهم الأول وزوجته.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وألقت القوات القبض على جميع المتهمين، الذين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث مركز شبين القناطر، بلاغًا من الأهالي، بالعثور على جثه لشخص بطريق رشاح الزهوين، وبإخطار اللواء أنور سعيد مدير الأمن، انتقل العقيد عبد لله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، وبالفحص تبين أنها لشخص، في العقد الرابع من العمر، وبمناظرتها، تبين إصابته بطلق نارى بالرأس، كما عثر بحوزته على بطاقة رقم قومى باسم "م.ص.ع" 41 عاما سائق، وبجواره على مركبة توكتوك.

وبتشكيل فريق بحث قادة اللواء علاء سليم مدير المباحث، توصل إلى أن مرتكب الواقعة كلا من، "س.ف" 34 عاما عامل، و"م. ج" 26 عاما، سائق، و"ط. ح" 24 عاما، عامل، و"محمد. ق" 20 عاما سائق.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم الأول تربطه علاقة غير شرعية مع زوجة المجني عليه، وتدعى "ف م" 31 عاما، ربة منزل، وأن المجني عليه، اكتشف الأمر، فقرر الأول التخلص منه بقتله، واستعان بباقي المتهمين، لتنفيذ مخططة الإجرامي وليلة الحادث، استدرج المجني عليه لمكان الواقعة، وعقب وصوله وبمساعدة آخرين خنقه بواسطة شال وأطلق عياراً نارياً من فرد خرطوش محدثاً إصابته التي أودت بحياته، وتركوه وفروا هاربين.

وبعد القبض على المتهمين أرشدوا عن مكان السلاح المستخدم في الواقعة.



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