علاقة غير شرعية مع فتاة تتسبب في مقتل مزارع بالقليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

اكتشفت قوات الأمن بمحافظة القليوبية، قتل صاحب مصنع، بقرية زاوية بلتان بطوخ، اليوم الخميس، لمزارع وإلقاء جثمانه بالطريق.

وتبين لقوات الأمن أن المجنى عليه، كانت تربطه علاقفة غير شرعية مع ابنه شقيقة الجاني، حاول الأول ابتزاز الثاني على اثره ماليا، مهددا يفضح علاقته بالسيدة أمام زوجها.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى طوخ المركزى، والقبض على المتهم، واعترف تفصيليا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم احمد كمال أبو العزم، رئيس مباحث طوخ، بلاغًا من الأهالي، بالعثور على جثة لشخص يدعى "م.ع.م.ح" 23 عامًا، مزارع، بطريق عزبة زاوية بلتان، إثر إصابته بطلقات نارية بالصدر والبطن، جرى إخطار اللواء أنور سعيد، مدير الأمن فانتقل العميد حسام الحسيني، مفتش المباحث، وبمناظرة الجثه، تبين وجود آثار لطلقات نارية فى أنحاء الجسد.

وتبين وجود آثار نهش حيوان بالأنف والأذنين، ومنطقة الفم، والذقن، وعثر بحوزته علي مبلغ مالي 1200 جنيه، وحافظة كروت خضراء اللون، بداخلها عدد 2 كارت صرف معاش، وعدد 2 فيزا كارت بنك مصر، كما عثر على الأرض بجوار الجثة على عدد 7 فارغ طلقات.

جرى وضع خطة بحث، قادها اللواء علاء سليم مدير المباحث، وتوصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الجريمة المدعو، "أحمد أ أ" 30 عامًا، صاحب مصنع مفروشات، وبضبطه اعترف بارتكاب الواقعة، وقال فى اعترافاته أن المجني عليه تقدم منذ حوالي 4 سنوات لخطبة نجلة شقيقته، إلا أنه جرى رفضه لكونه عاطل ولصغر سنها، ومنذ 9 أشهر تزوجت نجلة شقيقته، وفوجئ بعد زواجها بأن المذكور يجري اتصالات بها وتهديدها بفضح أمرها.. مدعيًا أنه قبل زواجها كان يعاشرها ويصورها، كما أجري لها عمليه "ترقيع لغشاء البكارة"، وصور تلك الجراحة.

وأكد الجاني أنه عندما وصلت نجلة شقيقته إلى حالة نفسية صعبة نتيجة تهديدات المجني عليه أبلغت أسرتها بالأمر، وأقرت أنها كانت تسرق أموال زوجها وأسرتها لإعطائها للمجنى عليه، خشية أن يفضح أمرها، وعقب علم زوجها طلب من المتهم وضع حد لهذا الأمر، وإلا سيطلق الزوجة.

وأضاف أنه قرر التخلص من المجني عليه باستدراجه بحجة تسوية الأمر معه وديا، والحصول منه على الفيديوهات، وبعد أن التقى به وتوقفا بمكان الواقعة، واجهه بما قررته ابنة شقيقته، فأنكر في بادئ الأمر، إلا أنه اعترف وعند طلب مقاطع الفيديو والصور الخاصة بها رفض، فأشهر الجاني سلاحًا ناريًا "طبنجة" وأطلق عدة أعيرة نارية صوب المجني عليه، حتي تأكد من وفاته، وعقب ذلك استولى هاتفه المحمول، وإلقائه بمياه الرياح التوفيقي وفر هارباً.

جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الحادث وتولت النيابه التحقيق.

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