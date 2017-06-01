«معلش» دلال و«ساعة» مصطفى قمر.. 5 إعلانات خيرية استفزت الجمهور

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في كل عام من شهر رمضان الكريم، نشهد إعلانات ترويجية دعائية لمختلف المشروعات الخيرية المتعلقة بجمع الزكاة والتبرعات لصالح الفقراء والمرضى وغيرهم، ويطل رمضان هذا العام بإعلانات خيرية جديدة أثارت جدلًا كبيرًا واستفزّ بعضها المشاهدين.

ويرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرز الإعلانات التليفزيونية الداعية للخير، والتي أثارت غضب الكثيرين في الموسم الرمضاني الجاري..

1- بيت الزكاة

جاء في مقدمة الإعلانات الخيرية التي أحدثت جدلًا عبر "السوشيال ميديا"، إعلان بيت الزكاة والصدقات المصري"، والذي شاركت به الفنانة دلال عبد العزيز لتوضيح معاناة أسر قرى الصعيد في الحصول على مياه نظيفة صالحة للشرب، وتحدثت من خلاله مع سيدة فقيرة قائلة: "وريني كده المية اللي بتشربوها؟"، وعندما رأت أن المياه ملوثة وغير صالحة للشرب كان جوابها: "معلش ربنا يكون في عونك"، الأمر الذي استفز العديد من المشاهدين وعرّض الفنانة الكبيرة لهجوم وانتقادات حادة.

وكانت من أبرز الانتقادات التي وجهت للإعلان تحمل عبارات تهاجم صناعه والقائمين عليه، حيث علّق أحد النشطاء: "واحدة ست معندهاش مورد رزق إيه اللي يخليها تخلف ٨ عيال؟ ده في حد ذاته كارثة كبيرة يمكن لو كانت عندها عيل أو اتنين كانت قدرت توفر تمن توصيلة المياه لما توفر مصاريف ٦ أفراد في الأسرة.. الإعلان عايز يوصل الناس إنهم يبقوا مسئولين عن حل مشكلات بعض، من غير ما حد يرمي اللوم على الحكومة اللي هو دورها أصلا خدمة الناس وتوصيل المرافق ليهم.. اللي عملوا البرنامج ده شايفين الست وهي بتشرب من مياه بالمنظر ده، وسايبنها تشرب وبيصوروها كمان وهي بتشربها وعارفين أن ممكن جرعة المياه ديه تكون هي "القشة التي قصمت ظهر البعير" ويجيلها فشل كلوي.. بدل ما ينصحوها مثلا بحلول مؤقتة لحد ما مشكلتها تتحل، إنها تغلي المياه الأول وتصفيها بقطن أكتر من مرة علشان الشوائب، أو يدوها فلتر من اللي بتركب على قوارير المياه وده مش غالي خالص، واهي محاولة لتقليل الضرر ولو بصورة بسيطة".

وكشف البعض تكلفة الإعلان قائلين: "الإعلان تكلفته ٦٠٠ ألف جنيه، وده على لسان أحد معدين الإعلان.. وبيطالبوا الناس يدفعوا ٢٠٠٠ جنيه تمن توصيلة المياه، يعني تكلفة الإعلان ممكن توصل مياه لـ٣٠٠ أسرة، وده كان هيبقى أفضل بكتير من الهري اللي حصل دا".

2- رسالة

ظهر الفنان مصطفى قمر في إعلان جمعية "رسالة"، الذي يدعو المواطنين للتبرع بملابسهم القديمة لصالح الفقراء والمحتاجين، إلا أن "قمر" قرر من خلال الإعلان التبرع بملابس جديدة، ولكن الأمر الذي أزعج البعض من متابعيه عبر "السوشيال ميديا" ارتدائه ساعة "روليكس" في إعلان خيري.

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3-مؤسسة مجدي يعقوب

أثار إعلان مؤسسة مجدي يعقوب لعلاج القلب، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت به طفلة تُدعى دينا تجري في الطرقات وتوجه الشكر لجميع المارة وهي تحتضنهم، الأمر الذي عارضه الكثير من الجمهور، ومن بينهم الإعلامية سلمى صبحي علّقت على ذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، قائلة: "الاعلان طبعا هدفه جميل لكن فعلا غلط كبير أن الأطفال يفهموا إن هي دي الطريقة للتعبير عن الشكر.. الحقيقة إن المفروض أصلا الأطفال يتعلموا أنهم مايحضنوش أي حد إلا القريبين بس، ده غير إن البنوتة طول الإعلان بتمشي وتجري في الشارع لوحدها! أي إعلان فيه أطفال لازم يتعرض الأول على دكاترة علم نفس أطفال".

4- مصر الخير

في إعلان لمؤسسة "مصر الخير" ظهر من خلاله الفنان محمد هنيدي لأول مرة على أجزاء، كان الجزء الأول عُرض قبل شهر رمضان ولم يعقب عليه المشاهدون أو مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن في الجزء الآخر الذي تم عرضه لهنيدي وهو يفطر بجانب الفقراء أحدث جدلاً كبيراً بين النشطاء، حيث رأى بعضمهم يتناول من طعامهم إلى جانب أن الإعلان مُصور قبل رمضان بأسبوعين، مما جعل البعض يعتبره استخفافًا بعقول المشاهدين.

5- مستشفى بهية

تعرّض إعلان مستشفى "بهية" منذ انطلاقه أول أيام شهر رمضان، إلى سيل من الانتقادات لإثارته الرعب في نفوس المشاهدين، حيث بدأ بجملة "أمك.. أختك.. بنتك.. مراتك.. يا ترى الدور على مين؟"، في توجيه رسالة من القائمين على الإعلان إلى الرجال مما جعل البعض يراه تقليلاً للنساء.