فالنسيا يسعى لضم «تيو» من برشلونة

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يسعى نادي فالنسيا الإسباني للتعاقد مع كريستيان تيو، لاعب فريق برشلونة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، بعد أن قرر الأول عدم تفعيل بند أحقية الشراء.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن فالنسيا يرغب في استغلال رفض ناديي فيورنتينا وبرشلونة الإبقاء على تيو، من أجل التعاقد مع اللاعب لتدعيم صفوفهم في موسم الانتقالات الصيفية.

وقالت الصحيفة إلى أن إدارة فالنسيا تبحث عن لاعب يشبه مواصفات دينيس تشيريشف، الذي لعب للفريق على سبيل الإعارة الموسم الماضي، قبل الرحيل لصفوف فياريال الإسباني.

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وتابعت ماركا أن فالنسيا حاول من قبل التعاقد مع كريستيان تيو الذي ينتهى تعاقده مع البلوجرانا في 2018، ولكن النادي الكتالوني رفض بيعه لمنافسه في الليجا مفضلًا إعارته لصفوف بورتو البرتغالي.

الجدير بالذكر أن كريستيان تيو، رحل عن صفوف برشلونة على سبيل الإعارة في 2014 إلى بورتو حتى 2016، ثم إنضم إلى فيورنتينا معارًا حتى هذا نهاية الموسم الماضي.