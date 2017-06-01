فالفيردي: «تدريب برشلونة تحدي كبير سأستمتع به»

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صرح إرنستو فالفيردي، المدير الفني الجديد لنادي برشلونة الإسباني، أن توليه لمهمة تدريب الفريق الكتالوني هو تحد مثير سيستمتع هو واللاعبون به.

وقال فالفيردي في المؤتمر الذي أعده النادي لتقديمه، اليوم الخميس: «شكرا للرئيس والإدارة على هذه الثقة التي وضعوها بي، يجب أن أردها الآن عبر عملي».

وتابع إرنستو فالفيردي قائلآ: «أشعر بمسؤولية كبيرة لكوني متواجد في هذا النادي الكبير وانه تحد مثير سأستمتع به أنا واللاعبين، كما هو تحد عظيم أيضا أن نجعل برشلونة أكبر وأكبر بالنجاحات».

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من جانبه قال جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي الكتالوني: «فالفيردي لديه كثير من الخبرة وجاء لبرشلونة وهو لديه معرفة كبيرة بالنادي، ونحن سُعداء بأنه قبل مهمة تدريب الفريق، لأنه المدرب المثالي للبلوجرنا".

الجدير بالذكر أن مدرب أتليتكو بلباو السابق قد وقع عقدا مع البلوجرانا لمدة موسمين، خلفا للإسباني لويس إنريكي والذي تمت إقالته مع نهاية الموسم الحالي.