وزير التعليم العالي يشهد توقيع عقد البنية التحتية بمدينة "البحوث الإلكترونية"
وزير التعليم العالي يشهد توقيع عقد البنية التحتية بمدينة "البحوث الإلكترونية"
01:02 م الخميس 01 يونيو 2017
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
كتبت- داليا شبل:
شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، توقيع عقد استكمال المرحلة الثانية من البنية التحتية بمدينة العلوم للبحوث الإلكترونية، التابعة لمعهد بحوث الإلكترونيات.
ورافق الوزير الدكتور هشام الديب، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، وعددًا من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين.
وقام "عبد الغفار" بجولة تفقدية بالمدينة، استعرض بها المعامل والأقسام والمنشآت البحثية ومركز المعلومات ومعمل النانو تكنولوجي، ومبنى الحضانات الإلكترونية.
واستمع "عبد الغفار" إلى أفكار بحثية لعدد من الطلاب والباحثين، في مجالات عدة، منها الكهرباء والطاقة وكشف السموم البتروكيماويات، والكشف عن أخطاء المصاعد وحلها إلكترونيا، بجانب أفكار لإنشاء شبكات محمول محلية الصنع بجودة عالمية وتكلفة أقل.
وعلى جانب آخر، استمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى مقترحات تطوير المدينة وحل المشكلات التي تواجه الباحثين بالمدينة.
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