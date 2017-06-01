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تأجيل نظر دعوى إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان لـ 15 يونيو

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مصراوي Masrawy

تأجيل نظر دعوى إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين واليونان لـ 15 يونيو

12:53 م الخميس 01 يونيو 2017

تأجيل نظر دعوى إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان لـ 15 يونيو

مجلس الدولة

كتب – محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى، فوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من علي أيوب وحميدو البرنس المحاميان، والتي تطالب بإلغاء قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلي والتنازل عن جزيرة تشيوس، لجلسة ١٥ يونيو المقبل.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٣٤٧٦ لسنة ٧٠ ق، كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف، ووزير الخارجية، بصفتهم.

طالبت الدعوى بوقف تنفيذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلي والتنازل عن جزيرة تشيوس مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان توقيع ممثل المصرية على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.

فيما تضمنته من التخلي والتنازل عن جزيرة تشيوس واستمرار هذه الجزيرة ضمن الأوقاف المملوكة لمصر، واستمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين مع قيام المطعون ضدهم باتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر في الجزيرة، والمطالبة بريع الإيجار السنوي مع عرض الاتفاقية على مجلس النواب .

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