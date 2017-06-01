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"مدبولي" يتفقد أعمال شق الجبل بـ 15مايو لتنفيذ طريق للإسكان الاجتماعي

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مصراوي Masrawy

"مدبولي" يتفقد أعمال شق الجبل بـ 15مايو لتنفيذ طريق للإسكان الاجتماعي

12:54 م الخميس 01 يونيو 2017

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كتبت- ندى الخولي:

تفقد مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال شق الجبل، لتنفيذ الطريق الشرقي بمدينة 15 مايو،وهو الطريق المؤدي للموقع الذى يتم به تنفيذ 416 عمارة بالإسكان الاجتماعى، بمساحة 500 فدان.

وأوضح الوزير في بيان اليوم الخميس، أن الطريق الذى يجرى تنفيذه بطول1600 م، وبعرض 32 م، بتكلفة 25 مليون جنيه، ووصلت كمية الأحجار المقتطعة من الجبال لشق الطريق 4 ملايين م3، ويعمل فى تنفيذه 28حفاراً، و6 بلدوزارات، و6لوادر، إضافة إلى 20سيارة لنقل ناتج الحفر.

وأشاد مدبولي بالجهد المبذول بهذا الموقع الصعب، مشيراً إلى أن من يعملون بهذا الموقع مجموعة من الشباب الواعد الذي يبني وطنه بإصرار وعزيمة.

وكلف وزير الإسكان مسئولي جهاز 15 مايو بالبدء على الفور فى رفع كفاءة وتوسعة أحد الطرق الموصلة للإسكان الاجتماعي من طريق الأوتوستراد مباشرة للتيسير على المستفيدين بالمشروع، بدلاً من اختراق المدينة بكاملها للوصول إلى وحداتهم. 

 

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