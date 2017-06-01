التعليم: توجيه المساجد والكنائس للإشارة إلى ظاهرة الغش بالخطب الدينية
التعليم: توجيه المساجد والكنائس للإشارة إلى ظاهرة الغش بالخطب الدينية
12:54 م الخميس 01 يونيو 2017
كتبت- ياسمين محمد:
قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تم إخطار وزارة الأوقاف والكنيسة المصرية، للإشارة في الخطب الدينية إلى ظاهرة الغش الالكتروني، مناشدًا الطلاب مراعاة الأخلاقيات لتحقيق العدالة لجميع الطلاب.
وأكد حجازي خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد، اليوم الخميس، إن حيازة الهاتف المحمول في اللجان جريمة يعاقب عليها القانون، ويحرم حامله من الطلاب من الامتحانات لمدة عام كامل حتى لو كان الهاتف مغلقًا.
وأضاف أن حيازة الموبايل ممنوعة كذلك بالنسبة للعاملين بالجان بداية من رئيس اللجنة، وفي حالة عدم وجود خط أرضي، يتم السماح بوجود خط محمول بشرط أن يكون غير ذكي، وذلك لكي يتواصل رئيس اللجنة مع غرفة العمليات بالوزارة.
ولفت حجازي إلى أنه تمت الموافقة على القانون الخاص بتغليظ عقوبة الغش بمجلس النواب، لتصل العقوبة إلى 200 ألف جنيه غرامة والحبس لمدة 7 سنوات، وفي انتظار نشره في الصحف الرسمية لصدور القرار الوزاري الخاص به.
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