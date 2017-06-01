إصابة 11 شخصًا فى مشاجرة بين عائلتين بطوخ

القليوبية - أسامه علاء الدين:

أصيب 11 شخصا فى مشاجرة بين عائلتى الشيخ وشاهين، بقرية شبرا هارس بطوخ التابعة لمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، بسبب أولوية المرور فى الشارع.

وأكد مصدر أمني أن أفراد من العائلتين اعتدوا على بعضهما البعض، مستخدمين الأسلحة البيضاء، والشوم، وجرى نقل المصابين الى مستشفى طوخ المركزى، وتبادل الطرفان الإتهامات وتولت النيابة التحقيق.

كان المقدم أحمد كمال ابو العزم، رئيس مباحث مركز طوخ، تلقى بلاغا بنشوب مشاجرة، ووجود مصابين بناحية شبرا هارس، حرى إخطار اللواء انور سعيد مدير الأمن، بها واننتقلت أجهزة الأمن، للسيطرة على المتشاجرين.

وتبين أن المشاجرة وقعت بين عائلتى الشيخ وشاهين، بسبب أولوية المرور فى الشارع، بين اثنين من الطرفين، وفض الأهالى الاشتباك فى بادىء الأمر.

وعقب ذلك جمع أحد أفراد العائلتين، باقي أسرته وتوجهوا إلى منزل الأخرى وتعدوا عليهم بالضرب ونشبت المشاجرة بينهم بالأسلحة البيضاء والشوم، والتي أسفرت عن إصابة 11 شخصًا من الطرفين.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.