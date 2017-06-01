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ضواحي بورسعيد: تسكين 288 مستحقًا من "أبو عوف" بمشروع الـ 40 عمارة - (صور)

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مصراوي Masrawy

ضواحي بورسعيد: تسكين 288 مستحقًا من "أبو عوف" بمشروع الـ 40 عمارة - (صور)

12:41 م الخميس 01 يونيو 2017

تسكين 288 مستحقًا من أبو عوف

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن السعيد رخا رئيس، حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد الحالات التى جرى تسكينها حتى الآن بمشروع الـ 40 عمارة بالضواحي وصل إلى 288.

وأشار رخا إلى أنه جرى الإعلان بعد إضافة 24 اسما جديدًا من المستحقين بعد الإزالات بالمنطقة.

وأضاف "رخا"، في تصريحات صحفية، أن جميع الحالات المدرج اسمها بكشوف الأحقيات جرى تسكينها وتسليمها خطابات استلام الوحدات الخاصة بهم بعد سداد المطالبة وقدرها 1350 جنيها.

وأكد رئيس الضواحى أن أسماء الـ 24 حالة الجديدة من المستحقين سيتم تسكينهم اليوم بعد سدادهم الرسوم المقررة.

وشنت الأجهزة التنفيذية حملة موسعة، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، لإزالة منطقة "عزبة أبو عوف" العشوائية بحي الزهور، وتواجد رجال الجيش الثاني الميداني، وقوات الشرطة التابعة لمديرية الأمن، بكثافة، بمحيط المنطقة لتأمين عملية الإزالة.

جرى ذلك في الوقت الذي أزالت معدات حي الزهور وجهاز الإنقاذ "العشش" والمحال بعدة قطاعات بالمنطقة، وألقت قوات الأمن القبض على 11 شخصًا من مثيري الشغب، أثناء محاولتهم اعتراض ومنع المشاركين من أداء مهام عملهم.

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