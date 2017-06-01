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الفراعنة يتراجعون في تصنيف «الفيفا»

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الفراعنة يتراجعون في تصنيف «الفيفا» الفراعنة يتراجعون في تصنيف «الفيفا»

التحرير

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تصنيف المنتخبات الجديد لشهر يونيو، والذي أظهر تراجع الوطني للمركز الـ20 بعد أن كان في المركز الـ19 الشهر الماضي.

ورغم تراجع الفراعنة مركزًا واحدًا عالميا، فإنهم مستمرون في الصدارة عربيا وإفريقيا منذ بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية التي أقيمت بالجابون، والتي وصل المنتخب الوطني خلالها للمباراة النهائية وخسرها لحساب الكاميرون (2-1).

بينما واصل المنتخب البرازيلي تصدره للتصنيف الدولي للمنتخبات، واحتلت الأرجنتين المركز الثاني، ثم تلتها ألمانيا ثالثًا، ثم تشيلي رابعًا، ثم كولومبيا في المركز الخامس.

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الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني يستعد لمواجهة نظيره التونسي يوم 11 يونيو المقبل باستاد رادس في الساعة 12 مساءً، في الجولة الأولى لتصفيات بطولة الأمم الإفريقية 2019.

التصنيف العالمي

التصنيف الإفريقي

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التحرير

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