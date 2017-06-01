بالصور.. ضبط 348 قطع أثرية بحوزة عاطل في الشرقية

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كتب - إسلام عبدالخالق

ألقى ضباط شرطة السياحة والآثار بالشرقية، اليوم الخميس، القبض على عاطل؛ بحوزته 348 قطعة أثرية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا بضبط "محمد ع."، عاطل مُقيم بمحافظة القليوبية، أثناء قيادته سيارة "سكودا أوكتافيا".

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وبتفتيش السيارة عُثر على 348 قطعة أثرية: (5 تماثيل خشبية مختلفة الأشكال، تمثالين مصنوعين من مادة تُشبه البرونز، ميزان، 5 خواتم مصنوعة من الجلد، وكتابين من الجلد يحويان عرسومات أثرية، و4 عصا صولجان مصنوعة من الخشب مغطاة بطبقة جلدية، و148 قطعة حجرية على شكل كرة، و106 تميمة من الفخار المصقول مختلفه الأشكال والأحجام، و33 قطعة حجرية بيضاوية الشكل، و15 قطعة أخرى على هيئة قرون ثور، وقطعتين على شكل عضو ذكري أحدهما من البازلت والآخر من الجرانيت، و3 مكحلة مصنوعة من الجلد، و5 تمائم على شكل كف إنسان، و15 قطعة حجرية من البازلت على شكل مكحلة، وقطعتين على هيئة قرص الشمس).

وأقر المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم التحفظ على المضبوطات والسيارة تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق.