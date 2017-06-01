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«الوفد» يتقدم بقانون الملكية الفكرية إلى البرلمان

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«الوفد» يتقدم بقانون الملكية الفكرية إلى البرلمان «الوفد» يتقدم بقانون الملكية الفكرية إلى البرلمان

التحرير

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قال النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد، إن الحزب تقدم رسمياً لمجلس النواب بتعديلات قانون الملكية الفكرية بعد استيفاء التوقيعات اللازمة لتقديم المشروع. 

وأكدت هالة حسن، عضو حزب الوفد وعضو اتحاد الناشرين، أن الحزب اهتم بمطالب اتحاد الناشرين وتبنى تعديلات قانون حقوق الملكية الفكرية في خطوة نحو إعادة تطوير وتنظيم حقوق الملكية بشكل يواكب التطورات الزمنية.

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وقال محمد فؤاد في بيان اليوم الخميس، إن الوفد مستمر في تبني جميع الأطروحات بخصوص مشروعات القوانين التي تسعى لتلبية رغبات الشارع المصري، وأنه قد سبق وتقدم بعدة مشروعات قوانين من واقع اندماج الحزب في المجتمع وسعيه الدائم لتمثيل رغبات الجماهير.

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