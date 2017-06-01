مكرم: لا أصفى حسابات مع إبراهيم عيسى.. ولن نسحب ترخيص الجريدة

التحرير

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قال مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام،أن البلاغ الذى تقدم به إلى النائب العام ضد الكاتب الصحفي ابراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة المقال ليس تصفية حسابات شخصية أو تربص به أو تصيُد له بحسب تعبيره.

وأوضح مكرم فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام تلقى شكاوي عديدة من أقباط ومسلمين تتهم رئيس تحرير الجريدة بالتحريض على الفتنة بين المسلمين والأقباط، بسبب المقالات الستة التى تم نشرها فى عدد واحد فى الجريدة السبت الماضي، مستطرداً "المقالات الستة خرجت تزعم أن الدولة عاجزة عن حماية الاقباط، وقالت إن تهديدات الارهاب أقوى من تطمينات الدولة آلاف المرات، وبعضها انطوى على سخرية من جنود الجيش"

واستطرد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام فى تصريحاته لـ"التحرير"،"احنا مش هنفتري على ابراهيم عيسى وتاريخي أكبر من اني أدخل لتصفية أية حسابات مع أي شخص، وعيسى نفسه كتب اننى ساندته فى بعض المواقف أثناء فترة الرئيس الأسبق مبارك".

وأضاف مكرم،أنه أبلغ النائب العام بما ورد بالمقالات وناشدته بقراءتها والتحقيق فيها بإعتبار الكاتب الصحفي ابراهيم عيسى ناشراً،كما أنه أخطر النقابة بضرورة التحقيق فيما ورد لاتخاذ ما يلزم من اجراءات ضده، والتى تبدأ العقوبة فيها وفقا لاجراءات النقابة من توجيه اللوم حتى احالته للجنة التأديب، قائلاً "الست مقالات من أعجب ما يمكن، وانا لست ضد المعارضة ولكن أقف مع بلدي فى قضيتها ضد الارهاب، ومن حقي تقديم بلاغ للنائب العام ضد ما نشر".

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وقال نقيب الصحفيين الأسبق موجهاً رسالة إلى عيسى،"اختلف حول السياسة ولكن فى قضية الارهاب قف مع بلدك"،مشيراً الى أنه لايريد الاضرار ب إبراهيم عيسى أو صحيفته ولكن يقف مع بلده فى قضيتها ضد أعداء الوطن.

ورداً على تساؤل "التحرير"حول ما أثير عن امكانية سحب الترخيص بالجريدة، قال مكرم "لم نطلب سحب الترخيص وليس مطروحاً بالمرة سحبه نهائياً"،منوهاً أن المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام لديه سلطة عقاب المؤسسات، والقانون يعطينا هذا الحق ولكن ابراهيم عيسى كصحفي النقابة هى المسئولة عنه، قائلاً "احنا عارفين حدودنا جيداً".

وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، أن النائب العام هو الفيصل بيني وبين ما نشره عيسى فى جريدته، وانه مستعد لمناقشة أي شخص بالحجة والدليل.

وكان مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أرسل خطابًا إلى نقيب الصحفيين، يطالبه بالتحقيق مع إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة المقال؛ لنشره 6 مقالات"، قال أنها تثير الفتنة بين المسلمين والأقباط وتؤكد للأقباط أن الدولة عاجزة عن حمايتهم"،كما تقدم ببلاغ إلى النائب العام، للمطالبة بالتحقيق فيما شملته هذه المقالات.