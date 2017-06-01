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قناة السويس تسجل رقما قياسيا في أعداد وحمولات السفن العابرة

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قناة السويس تسجل رقما قياسيا في أعداد وحمولات السفن العابرة قناة السويس تسجل رقما قياسيا في أعداد وحمولات السفن العابرة

التحرير

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 أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، قدرة القناة على مواكبة التطورات المستمرة في صناعة النقل البحري تزامنا مع بدء تعافي حركة التجارة العالمية.

وقال "مميش"، إن حركة الملاحة اليوم الخميس سجلت رقما قياسيا في أعداد وحمولات السفن العابرة بعبور59 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات 3.6 مليون طن.

وأعرب رئيس هيئة قناة السويس، عن سعادته بزيادة أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة منذ مطلع العام الجاري، لتضم أحدث ما أنتجته ترسانات السفن العالمية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة.

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وبلغ عدد السفن العابرة من قافلة الشمال 35 سفينة بحمولات 2.3 مليون طن، كان على رأسها سفينة الحاويات العملاقة  MOL TRIUMPH   التي تعد ثاني أكبر سفينة حاويات في العالم في رحلة العودة من المغرب إلى الإمارات العربية المتحدة بعد عبورها الأول من قناة السويس في 3 مايو الماضي بحمولة 218 ألف طن.

كما عبرت من قافلة الجنوب 24 سفينة بحمولات 1.3 مليون طن، وكانت أكبر سفينة تعبر بها هي سفينة الحاويات الليبرية العملاقة MSC RIFAYA  بحمولة 200 ألف طن، القادمة من سيريلانكا في طريقها إلى المملكة المتحدة.        

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