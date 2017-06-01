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علاقات مشبوهة وراء العثور على جثتين بالقليوبية

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علاقات مشبوهة وراء العثور على جثتين بالقليوبية علاقات مشبوهة وراء العثور على جثتين بالقليوبية

التحرير

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نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الخميس، في حل لغز العثور على جثتين بمركزي شبين القناطر وطوخ.

وتبين أن الجثة التي عثر عليها بشبين القناطر لسائق يدعى "محسن ص."، 41 عاما، وأن الجاني يدعى "سعيد ف."، 34 عاما؛ بسبب وجود علاقة غير شرعية بين زوجة الضحية والمتهم.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أنه بعد اكتشفها الزوج تلك العلاقة، قرر التخلص من العشيق، واستعان بآخرين، قاموا باستدراجه بمنطقة الزهويين، وأطلق عليه الراصا، فسقط قتيلا.

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الواقعة الثانية كانت بمكرز طوخ عقب العثور على جثة مزارع يدعى "محمد ع."، 23 عاما، وتبين أن صاحب مصنع مفروشات وراء الجريمة؛ بسبب تهديد المجني عليه له بنشر مقاطع تجمعه بابنه شقيقته التي تقدم لخطبتها منذ سنوات، وتم رفضه ومنذ عدة أشهر، حيث استدرجه لمنطقة زاوية بلتان، وأمطره بوابل من الرصاص من سلاح مرخص فسقط قتيلا.

تحرر ت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

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التحرير

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