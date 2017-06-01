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تشكيل لجنة عاجلة لحل أزمة العقار المائل بالأزاريطة

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تشكيل لجنة عاجلة لحل أزمة العقار المائل بالأزاريطة تشكيل لجنة عاجلة لحل أزمة العقار المائل بالأزاريطة

التحرير

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قرر الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، تشكيل لجنة برئاسته على مدار الساعة بمقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية؛ لإدارة أزمة العقار المائل بمنطقة الأزاريطة.

تضم اللجنة المحافظ وقائد المنطقة الشمالية العسكرية ومديري الأمن والمرور والدفاع المدني والبحث الجنائي ونائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ورئيس الحي وسكرتير عام الحي ومدير الإدارة الهندسية بالحي، ومدير إدارة الأزمات بالمحافظة والتضامن الاجتماعي.
 
وأضاف "سلطان"، أنه تم تشكيل لجنة من عميد كلية الهندسة ورئيس المركز الهندسي بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية العسكرية وكبرى شركات المقاولات؛ لمعاينة العقار، وإزالته دون خسائر في الأرواح.

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يذكر أنه في الساعات الأولى من فجر اليوم، حدث "ميل" لعقار بمنطقة الأزاريطة بحي وسط، وتم إخلائه وجميع العقارات المجاورة له دون وقوع إصابات. 

 

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التحرير

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