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تأجيل دعوى تطالب بوقف اتفاق مصر وقبرص بشأن التنقيب على الغاز لـ١٥يونيو

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مصراوي Masrawy

تأجيل دعوى تطالب بوقف اتفاق وقبرص بشأن التنقيب على الغاز لـ١٥يونيو

12:25 م الخميس 01 يونيو 2017

تأجيل دعوى تطالب بوقف اتفاق مصر وقبرص بشأن التنقيب على الغاز لـ١٥يونيو

كتب -محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عثمان عبد الرحمن الحفناوي المحامي تطالب، بوقف الاتفاق بين مصر وقبرص بشأن التنقيب على الغاز بحوض البحر المتوسط لجلسة ١٥ يونيو.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٠١٨٠ لسنه ٧١ قضائية كلا من رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ووزير الخارجية.

وقالت الدعوى، انه في عام ٢٠٠٤ أبرمت المصرية اتفاقاً مع الحكومة القبرصية بشأن التنقيب عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط وترتب على ذلك استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول الغاز الطبيعي الموجودة بالمياه الإقليمية المصرية.

وأشارت الدعوى، إلى أن هذا الاتفاق ابرم في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ووزير البترول الاسبق سامح فهمي، الذين تقاعسوا في الدفاع عن الثروات الطبيعية لمصر


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