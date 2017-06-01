رئيس "دار الهلال": الاهتمام بالتراث أبرز أولوياتي.. وننتظر خطة "الأعلى للصحافة"

كتبت - هاجر حسني:

قال مجدي سبلة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، إن توليه هذا المنصب مسؤولية كبيرة، مضيفًا أن الخطة التي يتبناها ستعمل على النواحي الاقتصادية والتحريرية والاهتمام بالتراث الذي يمز مؤسسة دار الهلال.

وتولى "سبلة" رئاسة مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال الصحفية، أمس الأربعاء، خلفًا لغالي محمد، في التشكيل الجديد لرؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية الذي أعلنته الهيئة الوطنية للصحافة.

وأضاف سبلة لمصراوي، اليوم الخميس، أنه فيما يتعلق بالتطوير، فرؤساء مجالس إدارات كل الصحف القومية في انتظار الخطة التي وضعتها الهيئة الوطنية للصحافة في هذا الصدد، والتي تضمنت دراسة لتطوير المؤسسات.

وتابع "من المرحج تسلم هذه الخطة الأسبوع القادم والتي تنطوي على تفاصيل كثيرة لها علاقة بالسياسة التحريرة والصحافة الإلكترونية ولون وعناصر الرسالة الإعلامية بشكل عام".