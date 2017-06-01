وزير الخارجية يبحث مع أحد قادة حلف "الناتو" الوضع في ليبيا

القاهرة - ( د ب أ):

بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، مع دنيس ميرسيه القائد الأعلي لعمليات التحول بحلف شمال الأطلسي "ناتو"، الذي يقوم بزيارة مصر حاليا، مستجدات الوضع في ليبيا.

وقال أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي اليوم، إن اللقاء تناول محاور التعاون بين مصر والحلف، وعلي رأسها مكافحة الإرهاب، فضلا عن التشاور حول القضايا والأزمات الإقليمية.

كما أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لتدعيم صيغة الحوار السياسي بين مصر والحلف على كافة المستويات، مشيرا إلى نماذج ناجحة من التعاون بينهما مثل برنامج إزالة الألغام من الصحراء الغربية، والتعاون في ضبط الحدود.

من جانبه، ثمن القائد الأعلى لعمليات حلف الناتو المواقف المصرية المتوازنة في المنطقة والتي تهدف إلى تثبيت دعائم الأمن والاستقرار، لاسيما مساعي التقريب بين الفرقاء في ليبيا وصولا إلي تطبيق كامل لاتفاق الصخيرات باعتباره الإطار العام لحلحلة الأزمة الليبية، حيث استمع إلي شرح من وزير الخارجية حول مستجدات الوضع في ليبيا، واستضافة القاهرة لاجتماعات الفصائل الليبية المختلفة.

كذلك أشاد ميرسيه بالرؤية المصرية الشاملة لمحاربة الإرهاب من جميع النواحي الفكرية والمالية والتنظيمية، معربا عن تعازيه في ضحايا حادث المنيا الأخير، ومؤكدا علي دعم الحلف لمصر في حربها ضد الإرهاب.



مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة