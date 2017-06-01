ميركل و رئيس وزراء الصين يتفقان على التعاون الواسع في التجارة والمناخ

برلين - (د ب أ):

تراهن ألمانيا والصين على التعاون الوثيق في قضايا كونية مثل التجارة الحرة وحماية المناخ والأمن حيث اتفقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع رئيس الوزراء الصيني لي كيه تشاينج، اليوم الخميس، على توسيع العلاقات بين البلدين بشكل كبير والعمل على إنجاح قمة مجموعة دول العشرين للدول الصناعية والناشئة التي تستضيفها ألمانيا الشهر المقبل.

وتم على هامش المباحثات بين ميركل ولي التوقيع على العديد من الاتفاقات بين البلدين لدعم سوق السيارات الكهربائية والابتكارات في البلدين.

وعلى خلفية سياسة الحمائية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شددت ميركل ولي على التعاون الوثيق فيما بين ألمانيا والصين فيما يتعلق بالتجارة الحرة.

من جانبه أكد لي التزام بلاده مستقبلا باتفاقية باريس لحماية المناخ.

واعتبرت ميركل هذا التعهد "سارا جدا".

وأعلن ترامب في وقت سابق أنه سيعلن مساء اليوم عما إذا كانت بلاده ستنسحب من اتفاقية باريس للمناخ أم ستظل به.

مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة