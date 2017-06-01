مميش يعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة المنطقة الاقتصادية للقناة برئاسته

السويس - حسام الدين أحمد:

عقد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أول اجتماع لمجلس إدارة المنطقة الاقتصادية، برئاسته والتي يقع مقرها في منطقة العين السخنة بالسويس، وذلك منذ توليه مسئولية رئاستها في 30 إبريل الماضي.

واختار اليوم الخميس الفريق مميش مقر هيئة قناة السويس في الإسماعيلية، لعقد الاجتماع بحضور وزراء الصناعة والاستثمار والنقل ومحافظي بورسعيد والإسماعيلية والسويس، وأعضاء المجلس ذوي الخبرة المالية والقانونية.

وناقش المجلس جدول الأعمال، الموقف الحالي للمنطقة، وخطة المنطقة في المرحلة المقبلة خاصة ما يتعلق بتطوير وتنمية الموانئ وجذب الاستثمارات للمنطقة، وأهم المشروعات التي سيجري دراستها للموافقة عليها، والمسائل والاشكاليات العالقة التي انتهت بعد تولي الفريق مميش رئاسة المنطقة.

وقال الفريق مميش إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع باستمرار تطورات ومستجدات العمل بالمنطقة، ويولي المنطقة أهمية كبرى في تحقيق إضاقة قوية للاقتصاد المصري.

وأكد مميش على أهمية تضافر كل الجهود من مؤسسات الدولة والقائمين على المشروعات في المنطقة من أجل ظهور هذا المشروع للنور وتحقيق نتائج واقعية يلمسها الشعب المصري في الناتج القومي وفرص العمل منوهاً على انه خلال فترة وجيزة سيتم الإعلان عن بعض المشروعات الكبرى داخل المنطقة.