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طرح طن لحوم سودانية أسبوعيًا بأسعار مخفضة بأسيوط

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مصراوي Masrawy

طرح طن لحوم سودانية أسبوعيًا بأسعار مخفضة بأسيوط

12:09 م الخميس 01 يونيو 2017

طرح طن لحوم سودانية أسبوعيًا بأسعار مخفضة بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:
قال نبيل الطيبي، رئيس مركز ومدينة أسيوط، اليوم الخميس، في تصريحات صحفية، إنه يجري طرح طن لحوم سودانية أسبوعيًا بواقع 150 كيلو يوميًا بسعر 85 جنيه للكيلو الواحد.

وأوضح الطيبي أن طرح اللحوم يأتي في إطار خطة المحافظة لمواجهة ارتفاع الأسعار وتتم عملية بيع اللحوم تحت إشراف إدارة الثروة الحيوانية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية والطب البيطري، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين ومنع التلاعب بالأسعار مضيفا أن التوزيع يتم بالمناطق الأكثر احتياجا.

وأوضح الطيبي، أنه أجرى بجولة تفقدية للمجزر الآلي بقرية بنى غالب لمتابعة ذبح العجول ومدى الالتزام بالتعليمات مشددًا على تحسين مستوى النظافة داخل المجازر وتزويدها بالوسائل الضرورية لضمان مواصفات السلامة الصحية وإعداد التقارير بالملاحظات لتلافيها.

وأشار رئيس المدينة، إلى أنه يسعى للاستفادة من المجزر الآلي القديم بقرية عرب المدابغ والمقام علي مساحة 4 آلاف و600 متر مربع واستخدامه لإنشاء عمارات سكنية ومحال تجارية تخدم أهالي المركز موضحًا أن الموضوع قيد الدراسة.

وشدد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، على ضرورة طرح لحوم وكميات وفيرة من السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين خلال شهر رمضان وذلك تخفيفًا عن كاهلهم ومحاربة ظاهرة غلاء الأسعار وجشع بعض التجار.


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