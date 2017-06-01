ضبط عصابة بينها سيدة يختطفون الأطفال بسوهاج
ضبط عصابة بينها سيدة يختطفون الأطفال بسوهاج
12:07 م الخميس 01 يونيو 2017
سوهاج – عمار عبد الواحد:
ضبطت قوات مباحث سوهاج، بإشراف العميد خالد الشاذلي، اليوم الخميس ، عصابة مكونة من 4 أشخاص بينهم سيدة أثناء شروعهم في اختطاف طفل من أمام المنزل بناحية عوامر العسيرات.
جرى التحفظ علي المتهمين، وتولت النيابة التحقيقات .
وتعود البداية عندما تلقى مأمور مركز شرطة العسيرات بلاغاً من "حافظ . ع . ح " 35 عاماً سائق ويقيم بناحية عوامر العسيرات بقيام مجهولين يستقلون سيارة " تاكسي " بالشروع في اختطاف نجله " السيد " 3 سنوات من أمام منزله.
جرى ضبط المتهمين، وهم " أحمد . ا . ي " 31 عاماً سائق ويقيم دائرة قسم أول سوهاج وبرفقته كلاً من " حمدي . م . ع " 37 عاماً سائق ويقيم دائرة قسم أول سوهاج والمسجل جنائياً شقي خطر فئة " ج " تحت رقم 793 " سرقات عامة " وسبق اتهامه في 29 قضية مختلفة ومطلوب التنفيذ عليه في 5 قضايا وبحوزته سلاح أبيض " سكين " ، " رجب . إ . أ " وشهرته "اللول " 21 عاماً عامل ويقيم دائرة قسم أول سوهاج والسابق اتهامه 3 قضايا مختلفة " سلاح بدون ترخيص، سرقة متنوعة " ، " ع. أ.م " 23 عاماً بدون عمل وتقيم بناحية الصلعا دائرة مركز سوهاج.
بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وجرى التحفظ علي السيارة بديوان المركز.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وتطوير مناقشة المتهمين للوقوف علي أبعاد نشاطهم الإجرامي.
حُرر عن ذلك المحضر رقم 1086 إداري المركز لسنة 2017 .
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