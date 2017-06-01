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الصحة: إجراء مسح طبي لأمراض الفم والأسنان لسكان حي الأسمرات

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مصراوي Masrawy

الصحة: إجراء مسح طبي لأمراض الفم والأسنان لسكان حي الأسمرات

12:08 م الخميس 01 يونيو 2017

الصحة: إجراء مسح طبي لأمراض الفم والأسنان لسكان حي الأسمرات

كتب - أحمد جمعة:
أعلنت وزراة الصحة والسكان، عن إبرام بروتوكول شراكة علمية بين الوزارة وكلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة؛ لعمل مسح لأمراض الفم والأسنان لتحديد احتياجات العلاج ثم توفيره لجميع سكان حي الأسمرات بهدف إنشاء حي نموذجي يحتذى به ومن ثم تطبيقه على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الدكتورة هدى الجندي، مدير عام طب الأسنان الوقائي، أنه نقطة الانطلاق ستكون من حي الأسمرات بمحافظة القاهرة وذلك لفحص جميع الأسر المقيمة (حوالي 700 أسرة) من قبل الفريق المدرب في العيادات التابعة لكلية طب الفم والأسنان- جامعة القاهرة باستخدام استمارات الفحص المعدة من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأشارت الجندي في بيان اليوم الخميس، إلى تنفيذ المشروع على 3 مراحل تبدأ بالتنسيق مع كلية طب الأسنان جامعة القاهرة لتدريب الأطباء على فحص وتشخيص وعمل الاحتياجات العلاجية وتستمر هذه المرحلة لمدة 5 أيام، يليها ذهاب الأطباء القائمين على الفحص إلى حي الأسمرات للقيام بالفحص المتفق عليه بالتجهيزات المناسبة والمعدة خصيصا لذلك وتحويل الأسر المحتاجة للعلاج إلى عيادات كلية الأسنان جامعة القاهرة لتلقي العلاج المناسب والمقرر لتنفيذ هذه المرحلة 3 أشهر، ويعقبها المرحلة الثالثة والأخيرة وفيها يتم علاج الجميع طبقا للجدول الزمني المحدد.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الهدف من بروتوكول التعاون ليس عمل فحص شامل عن صحة فم جميع سكان الحي فقط وإنما تقييم احتمالية تعرض كل فرد للإصابة بتسوس الأسنان بالإضافة إلى تقييم مدى الوعي بصحة الفم لدى سكان الحي باستخدام استبيانات عن معلومات وسلوكيات وممارسات صحة الفم لديهم بجانب عمل ندوات تثقيفية لتصحيح المعلومات أو السلوكيات أو الممارسات الخاطئة التي تنعكس سلبا على صحة الفم و الأسنان، لافتا إلى توفير الخدمات الوقائية من طلاء الفلورايد والحشوات الوقائية السادة اللاصقة وتوفير بدائل السكر الغير مسببة للتسوس فى حالة الاحتياج الفردى لها بناء على نتائج الفحص و احتمالية الاصابة بامراض الفم المختلفة.

وأكد مجاهد أنه بعد الانتهاء من علاج أسر حي الأسمرات سيكون نموذجا ومثالا يحتذى به وسنعمل على تطبيقه تباعا في جميع أحياء المحافظات وفقا لجدول زمني محدد.

 

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