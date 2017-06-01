بسبب "رش المياه".. إصابة 8 أشخاص في مشاجرة بالحجارة والزجاجات الفارغة بأبو النمرس

كتب - محمد شعبان:

أصيب 8 أشخاص بجروح وكرمات بالجسم؛ إثر نشوب مشلجرة بالحجارة والزجاجات الفارغة، بسبب خلافات الجيرة حول رش المياه بالشارع بمركز أبو النمرس.

تلقى اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بقرية شبرامنت.

وانتقل اللواء مصطفى عناني، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، والعقيد ضياء رفعت، مفتش مباحث جنوب الجيزة، إلى محل البلاغ، وتبين نشوب مشادة كلامية بين (طرف أول) مزراع يدعى رجب سيد 60 عاما، مصاب بجروح متهتكة بالجمجمة، وأبنائه "نفيسة" 34 عاما، محامية مصابة بجروح بالرأس، و"محمد"، 28 عاما، طيار، مصاب بجرح قطعي بالرأس، و"أحمد"، 31 عاما، مصاب بجروح قطعية بالرأس، و(طرف ثان) فلاح يدعى عباس كمال، وحسن لطفي 30 عاما، وسامية عبد الله 43 عاما، جميعهم مصابين بكدمات وجروح بالجسم؛ بسبب خلافات الجيرة، وقيام الطرف الثاني برش المياه أمام منزل الطرف الأول.

وتطورت المشادة إلى مشاجرة، تعدى كل منهما على الآخر وسط تراشق بزجاجات المياه الغازية الفارغة والحجارة، وتمكن المقدم علي عبد الرحمن، وكيل فرق مباحث جنوب الجيزة، من ضبط طرفي المشاجرة.

وتم نقل الطرف الأول إلى مستشفى قصر العيني، والثاني إلى مستشفى أبو النمرس المركزي، وتعيين الحراسة اللازمة عليهم، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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