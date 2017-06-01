مصرع طفلة وإصابة والدها وشقيقها بالهرم بسبب وجبة السحور
مصرع طفلة وإصابة والدها وشقيقها بالهرم بسبب وجبة السحور
12:09 م الخميس 01 يونيو 2017
مصرع طفلة وإصابة والدها
كتب - محمد شعبان:
لقيت طفلة مصرعها، وأصيب والدها وشقيقها بحالة إعياء شديدة؛ إصابتهم بحالة تسمم غذائي بمنطقة الهرم.
وكشفت تحريات العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن إبراهيم أحمد 39 عاما، سمكري سيارات، ونجليه يوسف 11 عاما، وهايدي 13 عاما، تناولوا وجبة السحور بمنزلهم (جبنة - فول - لانشون - زبادي) ثم شعروا بحالة إعيائ شديد، فتم نقلهم إلى مستشفى الهرم.
وتوصلت تحريات الرائد طارق مدحت، رئيس مباحث نقطة الرماية، إلى أن "هايدي" لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها بحالة تسمم غذائي، فيما يخض شقيقها ووالدها للعلاج، واحلتهما العامة سيئة.
تحرر المحضر اللازم، واحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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