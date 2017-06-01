المحكمة الرياضية تؤيد حرمان أتليتكو مدريد من التعاقدات

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أيدت المحكمة الرياضية الدولية، قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بحرمان نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، من التعاقدات هذا الصيف، بسبب تجاوزاته التي حدثت في ضم لاعبين صغار السن، بحسب ما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، اليوم الخميس.

ويبدو أن أحلام البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، بضم الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتليتكو مدريد الإسباني، قد تبخرت، بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية بحرمان الروخي بلانكوس من التعاقدات، حيث لن يستطيع الفريق الإسباني تعويض غياب اللاعب إذا قاموا ببيعه للشياطين الحمر، وسيتمسكون باللاعب إلى أقصى حد ممكن.

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الجدير بالذكر أن أتليتكو بهذا القرار سار على نهج ريال مدريد الموسم الماضي والذي حُرم من إبرام التعاقدات لنفس السبب.