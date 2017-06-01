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رسميًا.. مانشستر سيتي يحطم الرقم القياسي العالمي لحراس المرمى

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رسميًا.. مانشستر سيتي يحطم الرقم القياسي العالمي لحراس المرمى رسميًا.. مانشستر سيتي يحطم الرقم القياسي العالمي لحراس المرمى

التحرير

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وافق نادي بنفيكا البرتغالي، على بيع حارس مرماه، البرازيلي إيديرسون سانتانا دي مورايس، إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك حسبما أفاد موقع «سكوكا» اليوم الخميس.

وأضاف سكواكا، أن مسؤولي نادي بنفيكا وافقوا على بيع الحارس البرازيلي، صاحب الـ23 عامًا إلى مانشستر سيتي، مقابل 34.89 مليون جنيه استرليني، مايعادل 40 مليون يورو، ليحطم إيديرسون مورايس الرقم القياسي العالمي لحراس المرمى.

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ويعد الرقم القياسي العالمي الحالي لحراس المرمى هو 32.6 مليون جنيه استرليني، مسجل باسم الدولي الإيطالي جانلوليجي بوفون، عندما انتقل من صفوف بارما إلى يوفنتوس في عام 2001. 

يشار إلى أن مانشستر سيتي ضم الدولي البرتغالي برناردو سيلفا صانع ألعاب موناكو الفرنسي مقابل 44 مليون جنيه استرليني في وقت سابق.

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