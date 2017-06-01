الطيب لرئيس أوروجواي: مناهج الأزهر تقوم على التعددية وقبول الآخر

كتب - محمود مصطفى:

تصوير - محمد حسام الدين:

استقبل االدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، رئيس جمهورية أوروجواي، تاباري فاسكيز والوفد المرافق له، خلال زيارته للقاهرة.

ورحب الإمام الأكبر برئيس أوروجواي في رحاب الأزهر الشريف، مؤكدًا أن زيارته لمصر تدعم أواصر التعاون بين البلدين في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية.

وأوضح أن مؤسسة الأزهر التي يزيد عمرها عن 1060 عامًا، تقوم مناهجها على التعددية الفكرية وقبول الآخر، فهو يدرس لطلابه المذاهب المختلفة، وهو ما يحصن الطالب الأزهري من أن يتخندق في فكر معين، بالإضافة إلى كشف زيف الإدعاءات التي يروج لها أصحاب الفكر المتطرف.

من جانبه، أعرب رئيس أورجواي عن شكره وتقديره لدور الأزهر في ترسيخ ثقافة التعايش السلمي، وجهوده في إقرار السلام العالمي وتعزيزه بين مختلف الدول والشعوب.

وأوضح أن لقاءه اليوم بشيخ الأزهر مفيدٌ في العمل على نشر السلام وقيم الإخاء والمحبة ونبذ العنصرية وكافة أنواع العنف والإرهاب، مشيرًا إلى أنه كان حريصًا على متابعة اللقاء الذي تم بين الإمام الأكبر وبابا الفاتيكان بمشيخة الأزهر، ودعمه لعملهما المشترك لإرساء قيم السلام والتعايش السلمي.