أخبار عاجلة

الجيش الفلبيني: الأوضاع داخل منتجع "ريزولت مانيلا " تحت السيطرة -
فيديو| وزير الأوقاف: الإبلاغ عن الإرهابيين واجبا شرعيا ووطنيا -
خبير: نمو ثروات رجال الأعمال أعلى من معدل اقتصاد الدولة -
مؤسس المخابرات القطرية: الأسرة الحاكمة مجموعة من «اللصوص والمجرمين» -
مستشار ترامب يترك منصبه بعد الانسحاب من "اتفاقية باريس" للتغيرات المناخية -
فيديو| الإبراشي: «برج الأزاريطة المائل» معجزة.. العالم كله بيتكلم عنها -
شاهد.. لحظة قبض الشرطة الأمريكية على «تايجر وودز» -
مساء الأنوار - لقاء مع سعد سمير من احتفالية الأهلي باللقب 39 للدوري -
مساء الأنوار - علي ماهر : أجاي الصفقة الأفضل للأهلي هذا الموسم -
مدرب الوداد: هدفنا الفوز على الأهلي في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الطيب لرئيس أوروجواي: مناهج الأزهر تقوم على التعددية وقبول الآخر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الطيب لرئيس أوروجواي: مناهج الأزهر تقوم على التعددية وقبول الآخر

11:40 ص الخميس 01 يونيو 2017

الطيب لرئيس أوروجواي: مناهج الأزهر تقوم على التعددية وقبول الآخر

شيخ الأزهر يستقبل رئيس اورجواي

كتب - محمود مصطفى:
تصوير - محمد حسام الدين:

استقبل االدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، رئيس جمهورية أوروجواي، تاباري فاسكيز والوفد المرافق له، خلال زيارته للقاهرة.

ورحب الإمام الأكبر برئيس أوروجواي في رحاب الأزهر الشريف، مؤكدًا أن زيارته لمصر تدعم أواصر التعاون بين البلدين في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية.

وأوضح أن مؤسسة الأزهر التي يزيد عمرها عن 1060 عامًا، تقوم مناهجها على التعددية الفكرية وقبول الآخر، فهو يدرس لطلابه المذاهب المختلفة، وهو ما يحصن الطالب الأزهري من أن يتخندق في فكر معين، بالإضافة إلى كشف زيف الإدعاءات التي يروج لها أصحاب الفكر المتطرف.

من جانبه، أعرب رئيس أورجواي عن شكره وتقديره لدور الأزهر في ترسيخ ثقافة التعايش السلمي، وجهوده في إقرار السلام العالمي وتعزيزه بين مختلف الدول والشعوب.

وأوضح أن لقاءه اليوم بشيخ الأزهر مفيدٌ في العمل على نشر السلام وقيم الإخاء والمحبة ونبذ العنصرية وكافة أنواع العنف والإرهاب، مشيرًا إلى أنه كان حريصًا على متابعة اللقاء الذي تم بين الإمام الأكبر وبابا الفاتيكان بمشيخة الأزهر، ودعمه لعملهما المشترك لإرساء قيم السلام والتعايش السلمي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بدء المباحثات بين الإمام الأكبر ورئيس أوروجواي بمشيخة الأزهر

    بدء المباحثات بين الإمام الأكبر ورئيس أوروجواي بمشيخة الأزهر

    أخبار
  • رئيس أوروجواي يصل مشيخة الأزهر للقاء الإمام الأكبر

    رئيس أوروجواي يصل مشيخة الأزهر للقاء الإمام الأكبر

    أخبار
  • تشديدات أمنية أمام الأزهر استعدادًا لوصول رئيس أوروجواي

    تشديدات أمنية أمام الأزهر استعدادًا لوصول رئيس أوروجواي

    أخبار
  • رئيس أوروجواي: نتطلع لمواصلة التنسيق المشترك مع مصر في كافة المجالات

    رئيس أوروجواي: نتطلع لمواصلة التنسيق المشترك مع في كافة المجالات

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بعد الاعلان عن سعر الدولار الجمركي.. هل تتأثر أسعار السيارات؟

    بعد الاعلان عن الجمركي.. هل تتأثر السيارات؟سيارات

  • هل تنجح الصناديق العقارية في تشجيع ثقافة

    هل تنجح الصناديق العقارية في تشجيع ثقافة "الإيجار" بدلا من موروث "شقةأخبار

  • بيان: 40% انخفاضا في أسعار الأسماك بعد فرض رسوم على تصديرها

    بيان: 40% انخفاضا في أسعار الأسماك بعد فرض رسوم على تصديرهاأخبار

  • بالفيديو - سما المصري:

    - سما المصري: "نفسى أتجوز عمرو أديب ..متزعليش مني يالميس "فنون

  • مرتضى يهدد: لن أخوض مباراة اتحاد العاصمة بسبب الأولتراس

    مرتضى يهدد: لن أخوض مباراة اتحاد العاصمة بسبب الأولتراسرياضة

  • بالفيديو- اختبر ذكائك.. حرك عود ثقاب واحد لتصنع مربعاً

    بالفيديو- اختبر ذكائك.. حرك عود ثقاب واحد لتصنع مربعاًفنون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 بالصاغة في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 بالصاغة في مصر

سعر الدولار اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الجمعة 2 يونيو 2017 بالبنوك والسوق السوداء

مدرب الوداد: هدفنا الفوز على الأهلي في مصر

مدرب الوداد: هدفنا الفوز على الأهلي في مصر