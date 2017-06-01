الشرطة العراقية تقتل 12 من داعش في الزنجيلي بالموصل

العراق - (د ب أ ):

أفادت مصادر في قوات الشرطة العراقية اليوم الخميس، بأن قوات الشرطة قتلت 12 من عناصر تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" في منطقة الزنجيلي والتوغل الى داخل المنطقة في الساحل الايمن من مدينة الموصل /400كم شمالي بغداد.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية، إن "قوات الشرطة الاتحادية نجحت في محاصرة مقرات التنظيم في حي الزنجيلي بعد السيطرة على أجهزة اتصالاتهم وقصفها بالصواريخ المحمولة والقاذفات وقتل 12 من عناصر التنظيم بينهم عرب الجنسية ، وتواصل توغلها وتقترب من باب سنجار المدخل الشمالي للمدينة القديمة".

وأوضحت القوات العراقية متمثلة بقوات الرد السريع والشرطة الاتحادية وصلت إلى معمل ثلج القزاز في منطقة الزنجلي غربي الموصل وتسيطر على 40 بالمئة من منطقة الزنجيلي.

وذكرت أن القوات العراقية أخلت أكثر من 150 عائلة من منطقة الزنجيلي غربي الموصل بعد سيطرتها على مواقع جديدة داخل الحي الذي يشهد معارك متواصلة.

وأشارت الى أن قوات الحشد الشعبي تستمر في عملياتها في قاطع قضاء البعاج لمطاردة عناصر التنظيم وتحرير القرى الصحراوية شمال غربي محافظة نينوى وقطع جميع طرق امدادات داعش فيما أحكمت قوات أخرى من الحشد سيطرتها على الحدود العراقية السورية من جهة قضاء البعاج.

وباتت القوات العراقية قريبة من اتمام عملية السيطرة على محافظة نينوى بالكامل من سيطرة داعش مع حلول ذكرى سيطرة تنظيم داعش على المحافظة في العاشر من يونيو عام 2014.

مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة