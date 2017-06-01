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رئيس حزب الخضر الألماني يطالب بوقف ترحيل اللاجئين إلى أفغانستان

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مصراوي Masrawy

رئيس حزب الخضر الألماني يطالب بوقف ترحيل اللاجئين إلى أفغانستان

11:51 ص الخميس 01 يونيو 2017

رئيس حزب الخضر الألماني يطالب بوقف ترحيل اللاجئين إلى أفغانستان

برلين - (د ب أ):
طالب رئيس حزب الخضر الألماني، جيم أوزديمير، حكومة بلاده بوقف ترحيل اللاجئين الأفغان إلى بلادهم وذلك على خلفية الانفجار الهائل الذي وقع في كابول أمس الأربعاء، وأدى لمقتل نحو 90 شخصا وإصابة قرابة 400 آخرين.

واعتبر أوزديمير في تصريح للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني ARD صباح اليوم الخميس، هذه الترحيلات بمثابة "نظام مريض" ورأى أن على وزارة الخارجية الألمانية أن تغير تقديرها للوضع في أفغانستان بالنسبة لإمكانية ترحيل المواطنين الأفغان المتقدمين بطلب الحصول على لجوء في ألمانيا و "ألا تقدم تقارير مجاملًة لوزير الداخلية توماس دي ميزير.

وضاف أوزديمير: "أطالب وزير الخارجية بأن يسارع لاتخاذ ما هو ضروري من الإجراءات في هذا الموقف وأن يستمع لقلبه وأن يكيف التقارير الخاصة بالأوضاع في البلدان الأخرى لتصبح متوافقة مع الواقع".

يذكر أن تفجيرا وقع أمس بالقرب من السفارة الألمانية في كابول ورغم ذلك رفضت الألمانية وأعضاء التحالف المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل وقفا عاما لترحيلا اللاجئين إلى أفغانستان.

كما رفض رئيس الحزب الديمقراطي الحر، كريستيان ليندنر، التوقف بشكل عام عن ترحيل طالبي اللجوء الأفغان الذين رُفضت طلبات لجوئهم إلى بلادهم وقال في تصريح لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية اليوم الخميس إن الوقف العام للترحيلات سيصب في مصلحة مهربي البشر.
ورأى ليندنر أنه يجب أن يوكل تقييم الأوضاع في الدول الأخرى فيما يتعلق بسماح هذه الأوضاع للاجئين بالعودة لبلادهم للقضاء المستقل وليس للسياسة.


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