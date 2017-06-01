الداخلية تضبط مليون ونصف مخالفة مرورية خلال 5 أشهر

كتبت - أ ش أ:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مليون و646 ألفا و280 جنحة ومخالفة مرورية متنوعة خلال 5 أشهر، ومن أبرزها 630 مخالفة السير عكس الاتجاه، و511 ألف مخالفة تجاوز السرعات المقررة، و6464 مخالفة شروط الأمن والمتانة، و6135 عدم تغطية الحمولة، و9700 سير بدون رخصة قيادة، و6500 قيادة بدون رخصة تسيير، و690 طمس لوحات، و12 ألفا و400 مخالفة شروط الترخيص، و5200 تحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و8700 تحميل ركاب زيادة، و1300 انتظار خاطئ تسبب في تعطيل حركة المرور، و6346 عدم استخدام حزام الأمان، و4500 ملصقات ومعلقات، و1100 دخان كثيف لتجاوز النسب القياسية المسموح بها لعوادم السيارات، و2400 مخالفة موقف عشوائي، و1500 سائق لقيادتهم سياراتهم تحت تأثير المواد المخدرة، وفي مجال ضبط قضايا البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور عن ضبط 2410 قضايا متنوعة.

كما شنت شرطة البيئة والمسطحات المائية، أيصًا حملات كبرى خلال 5 أشهر، نجحت خلالها في ضبط ألفين و340 قضية في مجال الملاحة الداخلية، و29 ألفا و300 قضية في مجال حماية الثروة السمكية، و16 ألف قضية في مجال حماية البيئة والمحميات الطبيعية، من بينها ألف و630 سيارة مخالفة لتجاوز النسب القياسية المسموح بها لعوادم السيارات، وألف و590 قضية في مجال حماية منافع الري والصرف، وألف و300 قضية في مجال حماية الأراضي الزراعية، و2040 قضية في مجال حماية الثروة الزراعية ومستلزمات الانتاج الزراعي والداجني، وفي مجال تنفذ الإزالات عن إزالة 2100 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، و6 آلاف و206 حالات تعد على منافع الري والصرف وإزالة 15 ألفا و300 حالة تعدٍ على نهر النيل.

وعلي الرغم من كثرة المهام الملقاة على عاتق وزارة الداخلية، وأجهزتها الأمنية في محاربة الجريمة وضبط مرتكبيها، إلا أنها لم تغفل مساعدة المفرج عنهم من السجون، لضمان عدم عودتهم إلى مضمار الجريمة مرة أخرى، وكذلك مساعدة أسر السجناء، من خلال تقديم الدعم لهم عن طريق إدارة الرعاية اللاحقة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، وتمكنت خلال تلك الفترة من تقديم 65 ألفا و960 مساعدة للمفرج عنهم من السجون، وأسر السجناء، شملت مساعدات مالية، ومشروعات تجارية، وإعفاء من المصروفات الدراسية، وإلحاق بعمل، ومساعدة في العودة للعمل، ومساعدة في الحصول على رخص قيادة ورخص مزاولة مهنة ومساعدات عينية.