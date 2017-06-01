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عاطل يطعن فلاحا بسكين بسبب "عقد إيجار" في الطالبية

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مصراوي Masrawy

عاطل يطعن فلاحا بسكين بسبب "عقد إيجار" في الطالبية

11:36 ص الخميس 01 يونيو 2017

كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة بالجيزة، القبض على عاطل تعدى بسلاح أبيض على فلاح بمنطقة الطالبية.

تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، باستقبال مستشفى أم المصريين فلاح مصابا بجرح قطعي نافذ بالبطن وكدمة بالأنف.

وكشفت تحريات الرائد أحمد كامل، نائب مأمور قسم الطالبية، أن مشادة كلامية نشبت بين المصاب ويدعى حمدي محمود 43 عاما، وعاطل يدعى "عمار س."، 26 عاما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها العاطل عليه بسكين محدثا إصابته؛ بسبب اعتراضه على ترك المحل المؤجر له قبل انتهاء المدة الإيجارية المحددة في العقد.

وتمكن النقيب أحمد صبري، معاون مباحث قسم الطالبية، من ضبط المتهم والسكين، حيث أقر بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

 

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