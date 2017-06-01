مميش: حققنا رقم قياسي جديد في أعداد السفن العابرة لقناة السويس

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

صرح الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن حركة الملاحة سجلت، اليوم الخميس، رقماً قياسياً في أعداد وحمولات السفن بعبور 59 سفينة من الاتجاهين بإجمالي 3.6 مليون طن.

وعبر الفريق مميش عن سعادته بهذه الزيادة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة منذ مطلع العام الجاري، لتضم أحدث ما أنتجته ترسانات السفن العالمية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، مؤكداً على قدرة القناة على مواكبة التطورات المستمرة في صناعة النقل البحري ومع بدء تعافي حركة التجارة العالمية.

وأكد انه بلغ عدد السفن العابرة من قافلة الشمال 35 سفينة بحمولات 2.3 مليون طن، كان على رأسهاسفينة الحاويات العملاقة "MOL TRIUMPH" التي تعد ثاني أكبر سفينة حاويات في العالم في رحلة العودة من المغرب إلى الإمارات العربية المتحدة بعد عبورها الأول من قناة السويس في 3 مايو الماضي بحمولة 218 ألف طن .

وأشار إلى أنه عبرت من قافلة الجنوب 24 سفينة بحمولات 1.3 مليون طن وكانت أكبرها الليبرية العملاقة "MSC RIFAYA " بحمولة 200 ألف طن قادمة من سيريلانكا ومتجهة إلى المملكة المتحدة.