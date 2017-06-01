إصابة 4 أشخاص في "معركة بالخرطوش" بين عائلتين بالفيوم

الفيوم – حسين فتحى:

شهدت عزبة الكاشف التابعة للوحدة المحلية لقرية أبو جندير بمركز إطسا بالفيوم، اليوم الخميس، مشاجرة بين عائلتين استخدمت فيها البنادق الخرطوش.

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد الجبالي عبد الظاهر الجبالي، مأمور مركز إطسا بالحادث.

وتبين من تحريات الرائد عبد التواب جابر، رئيس مباحث مركز شرطة إطسا أن خلافًا وقع بين عائلتى "عبيد وبلوي" بسبب الحدود الفاصلة بينهما بالأراضي الزراعية وتطور الخلاف إلى مشاجرة أحضر أحد طرفيها بنادق خرطوش وأطلق النار على العائلة الأخرى، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى إطسا المركزى لتلقى العلاج.

وجرى القبض على أحد المتهمين ويدعى "ن.ع.ف" 41 سنة "عامل" وبحوزته السلاح المستخدم في الحادث، وبإحالته لنيابة إطسا قررت حبسة 4 أيام على ذمة التحقيق، وسرعة ضبط وإحضار باقي المتهمين الهاربين.