محافظ المنيا يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية

المنيا ــ ريمون الراوي:

اعتمد عصام البديوى، محافظ المنيا، اليوم الخميس، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام 2016/2017.

بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بالمدارس الرسمية بالمنيا 69%.

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب الناجحين، ، متمنياً دوام النجاح والتفوق، وحث الطلاب المتفوقين على مواصلة التميز خلال المراحل الدراسية القادمة للحفاظ على تميزهم وتفوقهم العلمي.

من جانبه أوضح رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن عدد الطلاب الحاصلين علي الدرجة النهائية بلغ 27 من الطلاب، منهم 18 طالبة، و9 طلاب.

وأضاف أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية 95506 طالبا، حضر منهم 94171 طالبا، وبلغ عدد الناجحين 64315 طالبا.

وبلغت نسبة النجاح للصف الثالث الإعدادي للطلاب المكفوفين 100%، فيما جاءت نسبة النجاح للشهادة "الإعدادية المهنية وضعاف السمع" 83.8%، حيث نجح 57 طالبًا من إجمالي 68 طالباً متقدماً، كما نجح 857 من إجمالي 1168 طالبا متقدما بمرحلة التعليم الأساسي "القسم المهني" بنسبة 73.3%.