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الجبلاية تحصل على جهازين لعلاج الإصابات

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الجبلاية تحصل على جهازين لعلاج الإصابات الجبلاية تحصل على جهازين لعلاج الإصابات

التحرير

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حصل ‎اتحاد الكرة، علي وحدتين من جهاز «GAME READY»، الذي قدمته شركة كايرو ميديكال للجبلاية، لأول مره في الوسط الرياضي، الذي يعتمد على تقنية التبريد والضغط المتقطع.

ويستخدم هذا الجهاز من قبل أكبر الفرق الرياضية العالمية، وأشهر لاعبي العالم مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد، وغيرهما من مشاهير كره القدم للعلاج من إصابات الملاعب العضلية والعظمية.

كما يساهم الجهاز وفقاً للدراسات العالمية في تقليل الآلام، وتقليل كميه الأدوية المسكنة، التي يتم تعاطيها عقب التدخل الجراحي، أو إصابات الملاعب المعتادة، ويوفر الجهاز الجديد الكثير من وقت الاستشفاء أثناء علاج إصابات الملاعب، ويمكن استخدامه فور الحاجة اليه عقب الاصابة مباشرة لسهولة حمله وصغر حجمه.

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‎وقال محمد أبو العلا، طبيب الوطني، إن وجود هذا الجهاز يساعد علي سرعة الاستشفاء، والارتقاء بالمستوي الصحي والبدني للفراعنة، حيث يقلل من الحاجة إلي المسكنات، وسرعة تأهيل اللاعبين للعودة للملاعب، ومن ثم المساهمة في الارتقاء بمستوى المنتخب.

الجدير بالذكر أن المسئولون عن المنتخب الأول، سبق لهم الحصول على أحدث الأجهزة المستخدمة لإعادة الاستشفاء بالعالم وتم استخدامها خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت الجابون.

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التحرير

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