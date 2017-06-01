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«الكاف» يحدد مواعيد تدريب الفرق الأفريقية الثلاثة على برج العرب

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«الكاف» يحدد مواعيد تدريب الفرق الأفريقية الثلاثة على برج العرب «الكاف» يحدد مواعيد تدريب الفرق الأفريقية الثلاثة على برج العرب

التحرير

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حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، مواعيد تدريب الفرق الأفريقية الثلاثة، اتحاد العاصمة الجزائري والهلال الأبيض السوداني والوداد المغربي، والتي ستقابل أندية وسموحة والأهلي أيّام (2-3-4) يونيو على الترتيب، نظرا لاقامة اللقاءات الثلاثة في استاد الجيش ببرج العرب، في تمام الساعة الـ11 مساءً. 

وحدد الكاف مواعيد الفرق الثلاثة لتتدرب علي الملعب الرئيسي الذي سيشهد المباريات الثلاثة علي أن تكون التدريبات عقب إفطار الخميس أول يونيو، وحدد لكل فريق مدة ساعة، تبدأ بتدريب اتحاد العاصمة الساعة الـ9.30، والذي سيقابل الزمالك الجمعة، ثم يعقبه الهلال الابيض في الـ10.30، وسوف يقابل سموحه السبت، ثم الوداد المغربي في الـ11.30 والذي سيقابل الأهلي الأحد. 

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يشار إلى أن بعثة فريق هلال الابيض السودانى وصلت إلى مطار القاهرة، وكان فى استقبالهم الكابتن إسلام هانى مرافق الفريق والكابتن محمد الزعفرانى عضو لجنة الشباب.

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التحرير

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