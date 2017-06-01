قرار جمهوري بالموافقة على قرض لتنمية الصعيد بقيمة 500 مليون دولار

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نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 530 لسنة 2016، بالموافقة على اتفاق قرض برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر بمبلغ 500 مليون دولارر أمريكي، والموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير في القاهرة بتاريخ 6 أكتوبر 2016، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على القرار في جلسته المعقودة بتاريخ 23 يناير 2017.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 224 لسنة 2017، باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية كرير قسم العامرية بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة.

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وأصدر الرئيس السيسي، أيضا القرار رقم 225 لسنة 2017 باعتبار مشروع إقامة محطة معالجة صرف صحي بناحية كفر كردي مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة.