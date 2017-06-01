«المحافظين» يدين حادث «الواحات» .. ويؤكد: الجيش قادر على قهر الإرهاب

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أدان حزب المحافظين، برئاسة أكمل قرطام، الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع مساء أمس الأربعاء بطريق الواحات و أدي لاستشهاد عدد من حراس الوطن وهم: العقيد خالدالشيخ، المقدم مراد فتحي، النقيب عماد محمود الجندي، محمود نور الدين.

وتقدم الحزب، بخالص التعازي للشعب المصري العظيم في ضحايا الحادث الأليم، مؤكدا أن دماء شهدائنا ترسم المستقبل، والجيش قادر على قهر الإرهاب، والانتصار على الفئة الباغية قادم لا محالة.

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كان المتحدث العسكري قد أعلن، فى بيان له مساء أمس الأربعاء، عن استشهاد 3 ضباط ومجند في الواحات البحرية، قائلًا: «فى إطار جهود القوات المسلحة للقضاء على البؤر الإرهابية، وبناءً على معلومات مؤكدة بشأن تواجد عناصر إرهابية بمنطقة الواحات البحرية ، قامت القوات الجوية باستطلاع المنطقة المشار إليها، واكتشاف وتدمير عربتين دفع رباعى على متنهما العناصر الإرهابية المرصودة شمال شرق منطقة البويطى بالواحات البحرية، وأثناء قيام القوات البرية بتطهير وتمشيط المنطقة المشار إليها والتعامل مع بعض المضبوطات انفجر أحد الأحزمة الناسفة الخاصة بالعناصر الإرهابية مما أسفر عن إستشهاد 3 ضباط وجندى».