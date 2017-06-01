رئيس امتحانات الثانوية: آلية جديدة للكشف عن مسربّي الأسئلة

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قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه يجب على كل ولى أمر أن يوجه التوعية لابنه بخطورة حيازة التليفونات المحمولة داخل لجنة الامتحانات، موضحا أن الوزارة حريصة على خروج الامتحانات بشكل يحقق العدالة والشفافية بين الطلاب.

وقال رئيس امتحانات الثانوية العامة، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد اليوم الخميس، إن الطالب الذى سيفكر فى تصوير ورقة الأسئلة هاييجى فى 4 دقائق فقط، وهناك إجراءات غير مسبوقة فى هذا الإطار.

وأكد أنه ضمن الإجراءات التى تم اتخاذها لتأمين الامتحانات إغلاق المكتبات المحيطة بلجنة الامتحانات، وأيضا وجود حرم لوقوف أولياء الأمور خارج اللجان.

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وأشار رئيس عام الامتحانات إلى أنه تم وضع آلية لا يصح الإفصاح عنها، يتم من خلالها الكشف عن مسرب الامتحان.