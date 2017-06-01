تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة، على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى - العظمي

القاهرة 21 33.

الإسكندرية 20 28.

مطروح 19 27.

بورسعيد 21 27.

دمياط 22 27.

بلطيم 20 27.

الإسماعيلية 20 33.

السويس 21 34.

العريش 18 28.

نخل 15 30.

طابا 17 31.

الطور 22 30.

مرسى علم 26 32.

الغردقة 27 34.

شرم الشيخ 27 35.

رفح 17 27.

شاهد أيضا

كاترين 16 28.

سيوة 23 35.

المنيا 22 36.

الفيوم 22 36.

رأس سدر 22 30.

أبو سمبل 29 43.

وسط الدلتا 21 33.

أسيوط 26 37.

سوهاج 27 38.

الأقصر 27 44.

أسوان 28 44.

شلاتين 26 38.

حلايب 28 36.

الوادى الجديد 28 42.

قنا 27 43.

نويبع 27 31.

السلوم 17 27.